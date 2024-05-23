Девственные воды Аляски стали… «ржавыми»

Исследователи из Службы национальных парков и Геологической службы США зафиксировали эту проблему в 75 местах в хребте Брукс на Аляске. Эти «ржавые реки» даже видны из космоса.

Виновник? Таяние вечной мерзлоты. Когда вечная мерзлота тает из-за изменения климата, она открывает доступ воздуха и воды к ранее запертым минералам. Это вызывает химическую реакцию, в результате которой кислотные стоки, содержащие металлы, такие как железо, окрашивают реки в оранжевый цвет. Кислотная среда растворяет такие металлы, как железо, цинк и медь, что еще больше ухудшает качество воды.