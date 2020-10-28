Девушка Илона Маска представила сгенерированную компьютером колыбельную

Технологии Endel могут автоматически генерировать звуковую дорожку индивидуально для пользователя. Звуки подбираются с помощью алгоритмов машинного обучения. Утверждается, что звуковой ландшафт в реальном времени адаптируется под место, в котором находится пользователь, погоду и освещение.

Граймс записала музыку и вокал для проекта. Она недавно стала матерью. Её совместный с Илоном Маском ребёнок получил имя X Æ A-XII (Экс Эш Эй-Твелв).

В компании Endel рассказали, что проект AI Lullaby будет доступен в приложении Endel с 29 октября по 23 декабря на iOS, а чуть позже на Android.