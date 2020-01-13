Девушка удалённо спасла напарника по компьютерной игре от смерти

Сначала напарник по игре пожаловался на плохое самочувствие. Затем девушка услышала странные звуки и поняла, что у парня случился приступ. Тогда геймерша решила найти номер английской службы спасения, но ей это не удалось. Затем она догадалась позвонить в полицию и назвать адрес парня. Полицейские отправили к нему патрульных.

Когда полиция прибыла в дом к геймеру, он находился на верхнем этаже и бился в конвульсиях. Присутствовавшие дома родители ничего не знали, так как были заняты другими делами.

Всё закончилось хорошо: парня доставили в больницу и стабилизировали его состояние. Интересно то, что спасшая его подруга находилась на расстоянии в пять тысяч километров.