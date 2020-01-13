Наука и технологии
Сегодня 16:31
Девушка удалённо спасла напарника по компьютерной игре от смерти
У него случился эпилептический приступ
2 января 21-летняя жительница Техаса играла в онлайн-игру со своим 17-летним знакомым из Англии. В какой-то момент парню стало плохо, девушка поняла, что у него случился эпилептический приступ, и смогла вызвать к нему помощь.
Сначала напарник по игре пожаловался на плохое самочувствие. Затем девушка услышала странные звуки и поняла, что у парня случился приступ. Тогда геймерша решила найти номер английской службы спасения, но ей это не удалось. Затем она догадалась позвонить в полицию и назвать адрес парня. Полицейские отправили к нему патрульных.
Когда полиция прибыла в дом к геймеру, он находился на верхнем этаже и бился в конвульсиях. Присутствовавшие дома родители ничего не знали, так как были заняты другими делами.
Всё закончилось хорошо: парня доставили в больницу и стабилизировали его состояние. Интересно то, что спасшая его подруга находилась на расстоянии в пять тысяч километров.