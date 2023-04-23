Девушку-курьера из американского аналога Яндекс.Доставки похитили, но семья отследила её телефон и спасла жертву

Девушка доставляла заказ в отель, когда к ней подошёл вооруженный мужчина и силой заставил её сесть в свой автомобиль. На момент похищения у жертвы в ушах были AirPods и она была на связи со своей подругой, которая быстро поняла, что происходит ограбление.

Семья курьерши вызвала полицию и полицейские были направлены в отель. Родственники девушки отследили телефон похищенной и спасли её из машины похитителя.

Сообщается, что подозреваемый успел произвести во время спасения несколько выстрелов, тем самым ранив одного из родственников подруги жертвы. После этого он попытался скрыться с места преступления.

Чуть позже полиция сообщила о задержании 38-летнего мужчины по имени Джозеф Киллинс. Его обвинили в вооруженном похищении, ограблении с использованием огнестрельного оружия, вооруженном сексуальном нападении и тяжком физическом насилии с применением оружия.