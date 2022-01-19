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Девять лучших полезных устройств для кошек

По версии издания BBC Science Focus Magazine
Если вы ищете подарок для своего котика, то представленная в статье подборка может вам помочь в этом.
Девять лучших полезных устройств для кошек

Известно, что домашние животные, в том числе кошки, благотворно влияют на здоровье людей. Иногда при этом возникает желание порадовать своего питомца. Возможно, какая-то из вещей ниже понравится именно вашему котику.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Petlibro Ultra Quiet Cat Water Fountain. Питьевой фонтанчик, благодаря которому ваша кошка всегда будет иметь доступ к свежей воде. При этом сам фонтанчик очень тихий, поэтому мешать звуки воды вам точно не будут.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Cat Scratcher – DJ Decks. Когтеточка в виде винилового проигрывателя. Необычная вещь, на которой кошка может и точить когти, и просто сидеть.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Feliway Classic. Благодаря феромонам, которые содержатся в этом препарате, кошка будет чувствовать себя в безопасности в любых стрессовых условиях. Продаётся лекарство в виде спрея, который распыляется в комнате. В комплекте идут диффузор и сам препарат.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Vealind Interactive Fun Roller. Устройство представляет собой интерактивную игрушку. Позволяет устанавливать три уровня дорожек, на которых можно расположить мячики для игры. На Amazon этот продукт получил множество положительных отзывов.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Siivton Expandable Cat Carrier. Эта переноска может увеличиваться в размерах. Причём расширяется она сразу с четырёх сторон. Также здесь есть сетчатые отверстия, благодаря которым кошке не будет слишком жарко во время дальних поездок. Внутренняя флисовая подкладка легко снимается и достаётся, её даже можно стирать в машине.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Petlibro Automatic Cat Feeder. Автоматическая кормушка для кошек, имеющая более 1,5 тысяч положительных отзывов и высокий рейтинг на Amazon. Устройство можно запрограммировать так, чтобы оно выдавало пищу до четырёх раз в день. Также оно позволяет записать до 10 секунд вашего голоса для питомца. Хранится еда в четырёхлитровом контейнере.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. SureFlap Smart Cat Flap. Это устройство позволит зайти в дом только вашей кошке благодаря функции распознавания животных. В целом девайс способен распознать до 32 самых разных домашних животных. Совместим он со всеми популярными микрочипами и ошейниками RFID. Работает от четырёх АА-батареек.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Iokheira Interactive Cat Ball (4th Gen). Интерактивный мяч, который способен автоматически вращаться и менять направление движения при контакте со стеной, столом или другим препятствием. Также же здесь есть подсветка.
Девять лучших полезных устройств для кошек
  1. Mora Pets Self-heating Cat Bed. Благодаря самонагревающейся лежанке кошка всегда будет находиться в тепле. Имеет теплоотражающий слой. Одна сторона лежанки сделана из флиса, вторая - из плюшевой ткани. Также её можно стирать в машине.
Девять лучших полезных устройств для кошек
Источник: BBC Science Focus Magazine
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