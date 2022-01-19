Девять лучших полезных устройств для кошек

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Девять лучших полезных устройств для кошекПо версии издания BBC Science Focus Magazine
Если вы ищете подарок для своего котика, то представленная в статье подборка может вам помочь в этом.
Известно, что домашние животные, в том числе кошки, благотворно влияют на здоровье людей. Иногда при этом возникает желание порадовать своего питомца. Возможно, какая-то из вещей ниже понравится именно вашему котику.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Petlibro Ultra Quiet Cat Water Fountain. Питьевой фонтанчик, благодаря которому ваша кошка всегда будет иметь доступ к свежей воде. При этом сам фонтанчик очень тихий, поэтому мешать звуки воды вам точно не будут.
- Cat Scratcher – DJ Decks. Когтеточка в виде винилового проигрывателя. Необычная вещь, на которой кошка может и точить когти, и просто сидеть.
- Feliway Classic. Благодаря феромонам, которые содержатся в этом препарате, кошка будет чувствовать себя в безопасности в любых стрессовых условиях. Продаётся лекарство в виде спрея, который распыляется в комнате. В комплекте идут диффузор и сам препарат.
- Vealind Interactive Fun Roller. Устройство представляет собой интерактивную игрушку. Позволяет устанавливать три уровня дорожек, на которых можно расположить мячики для игры. На Amazon этот продукт получил множество положительных отзывов.
- Siivton Expandable Cat Carrier. Эта переноска может увеличиваться в размерах. Причём расширяется она сразу с четырёх сторон. Также здесь есть сетчатые отверстия, благодаря которым кошке не будет слишком жарко во время дальних поездок. Внутренняя флисовая подкладка легко снимается и достаётся, её даже можно стирать в машине.
- Petlibro Automatic Cat Feeder. Автоматическая кормушка для кошек, имеющая более 1,5 тысяч положительных отзывов и высокий рейтинг на Amazon. Устройство можно запрограммировать так, чтобы оно выдавало пищу до четырёх раз в день. Также оно позволяет записать до 10 секунд вашего голоса для питомца. Хранится еда в четырёхлитровом контейнере.
- SureFlap Smart Cat Flap. Это устройство позволит зайти в дом только вашей кошке благодаря функции распознавания животных. В целом девайс способен распознать до 32 самых разных домашних животных. Совместим он со всеми популярными микрочипами и ошейниками RFID. Работает от четырёх АА-батареек.
- Iokheira Interactive Cat Ball (4th Gen). Интерактивный мяч, который способен автоматически вращаться и менять направление движения при контакте со стеной, столом или другим препятствием. Также же здесь есть подсветка.
- Mora Pets Self-heating Cat Bed. Благодаря самонагревающейся лежанке кошка всегда будет находиться в тепле. Имеет теплоотражающий слой. Одна сторона лежанки сделана из флиса, вторая - из плюшевой ткани. Также её можно стирать в машине.
Источник: BBC Science Focus Magazine