Девять лучших полезных устройств для кошек

Известно, что домашние животные, в том числе кошки, благотворно влияют на здоровье людей. Иногда при этом возникает желание порадовать своего питомца. Возможно, какая-то из вещей ниже понравится именно вашему котику.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.