Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе

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Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофеНа случай, если вы ищете что-то в подарок
Думаете, что подарить кофеману? Возможно, в подборке от журнала BBC Science Focus Magazine найдётся нужный предмет.
Любите кофе? Или, может быть, кто-то из ваших знакомых обожает этот напиток? В любом случае представленные ниже устройства - как бюджетные, так и не очень - понравятся всем, кто не представляет жизни без латте или американо.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- AeroPress coffee and espresso maker. Одна из самых популярных кофеварок. Здесь есть специальный пресс, позволяющий уменьшить горечь и повышенную кислотность напитка. Заваривается при этом кофе быстро - занимает всё меньше минуты. Ещё одна приятная особенность гаджета - портативность. Вы легко можете взять его с собой в поездку. Также в комплект входят воронка, совок, мешалка, фильтры, фильтродержатель.
- Barista & Co brew it stick coffee maker. Ещё один простой и маленький гаджет. Поможет быстро заварить ароматный кофе. Фильтр здесь установлен качественный - он препятствует попаданию кофейной гущи в напиток. Кроме того, вы можете заваривать в этом устройстве и листовой чай.
- Sage barista express coffee machine. Кофе-машина, оснащённая встроенной кофемолкой. Устройство позволяет выбирать нужную степень помола, а технология контроля температуры даёт возможность заварить эспрессо правильно.
- Comandante coffee grinder. Один из вариантов ручных кофемолок. Имеет особую технологию, благодаря которой можно нарезать кофейные зёрна. Отлично подойдёт устройство для ленивого воскресного утра.
- Smeg milk frother. Позволяет создавать молочную пену для кофе. Взбивать при этом вы можете как горячее, так и холодное молоко. Устойчивые ножки не позволят устройству соскользнуть со стола.
- Stanley pour over. Кофеварка для любителей походов. Сделана она из нержавеющей стали, имеет многоразовый съёмный фильтр, а также держатель фильтра. Приготовить таким образом вы сможете до шести чашек кофе.
- Bialetti moka induction coffee maker. Ставить эту кофеварку можно на все виды плит. За один раз приготовить можно с помощью этого устройства шесть чашек ароматного напитка.
- Airscape coffee storage canister. Контейнер для кофейных зёрен, надёжно защищённый от попадания в него влаги и воздуха. Вмещает 250 граммов продукта. Помимо кофейных зёрен, вы можете положить туда орехи, печенье и хлопья.
- Gold coffee scoop. Золотая ложка, которая может использоваться как зажим для упаковки. Это очень удобно, поскольку так столовый прибор точно не потеряется.
Источник: BBC Science Focus Magazine