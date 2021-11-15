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Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе

На случай, если вы ищете что-то в подарок
Думаете, что подарить кофеману? Возможно, в подборке от журнала BBC Science Focus Magazine найдётся нужный предмет.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе

Любите кофе? Или, может быть, кто-то из ваших знакомых обожает этот напиток? В любом случае представленные ниже устройства - как бюджетные, так и не очень - понравятся всем, кто не представляет жизни без латте или американо.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. AeroPress coffee and espresso maker. Одна из самых популярных кофеварок. Здесь есть специальный пресс, позволяющий уменьшить горечь и повышенную кислотность напитка. Заваривается при этом кофе быстро - занимает всё меньше минуты. Ещё одна приятная особенность гаджета - портативность. Вы легко можете взять его с собой в поездку. Также в комплект входят воронка, совок, мешалка, фильтры, фильтродержатель.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Barista & Co brew it stick coffee maker. Ещё один простой и маленький гаджет. Поможет быстро заварить ароматный кофе. Фильтр здесь установлен качественный - он препятствует попаданию кофейной гущи в напиток. Кроме того, вы можете заваривать в этом устройстве и листовой чай.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Sage barista express coffee machine. Кофе-машина, оснащённая встроенной кофемолкой. Устройство позволяет выбирать нужную степень помола, а технология контроля температуры даёт возможность заварить эспрессо правильно.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Comandante coffee grinder. Один из вариантов ручных кофемолок. Имеет особую технологию, благодаря которой можно нарезать кофейные зёрна. Отлично подойдёт устройство для ленивого воскресного утра.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Smeg milk frother. Позволяет создавать молочную пену для кофе. Взбивать при этом вы можете как горячее, так и холодное молоко. Устойчивые ножки не позволят устройству соскользнуть со стола.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Stanley pour over. Кофеварка для любителей походов. Сделана она из нержавеющей стали, имеет многоразовый съёмный фильтр, а также держатель фильтра. Приготовить таким образом вы сможете до шести чашек кофе.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Bialetti moka induction coffee maker. Ставить эту кофеварку можно на все виды плит. За один раз приготовить можно с помощью этого устройства шесть чашек ароматного напитка.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Airscape coffee storage canister. Контейнер для кофейных зёрен, надёжно защищённый от попадания в него влаги и воздуха. Вмещает 250 граммов продукта. Помимо кофейных зёрен, вы можете положить туда орехи, печенье и хлопья.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
  1. Gold coffee scoop. Золотая ложка, которая может использоваться как зажим для упаковки. Это очень удобно, поскольку так столовый прибор точно не потеряется.
Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе
Источник: BBC Science Focus Magazine
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