Девять лучших устройств 2021 года для любителей кофе

Любите кофе? Или, может быть, кто-то из ваших знакомых обожает этот напиток? В любом случае представленные ниже устройства - как бюджетные, так и не очень - понравятся всем, кто не представляет жизни без латте или американо.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.