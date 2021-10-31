Девять недорогих устройств, которые облегчат жизнь

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Девять недорогих устройств, которые облегчат жизньБез некоторых из них в 2021 году не обойтись
Издание BBC Science Focus Magazine поделилось подборкой самых полезных и при этом дешёвых гаджетов 2021 года.
Если вам нужен инструмент, который позволит выполнять повседневные задачи быстрее, то его можно выбрать из представленного списка устройств. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Космическая ручка Fisher Space Pen. Эта ручка позволит вам делать записи даже в самых сложных условиях. Благодаря баллону со сжатым газом она пишет практически на любой поверхности и под любым углом. Пользоваться ей можно и под водой, а также при температуре от -34 до +121 градусов Цельсия. Чернила здесь также отличаются долговечностью.
- Лампа, меняющая цвет. Есть возможность выбирать один из 12 цветов, а также четырёх режимов. При помощи пульта вы также будете регулировать яркость и устанавливать таймер для включения и отключения лампочки. Срок службы устройства - 60 тысяч часов.
- Автомобильный USB-порт для зарядки. Это не самый интересный, но зато один из самых нужных гаджетов в 2021 году. В длительных поездках на машине он станет незаменимым инструментом. Подключать можно через USB до двух устройств одновременно. О зарядке сигнализирует световой индикатор.
- Беспроводная светодиодная колонка для душа. Этот маленький динамик можно прикрепить к плитке или стеклу при помощи присоски. Слушать музыку можно до пяти часов без подзарядки. Помимо этого, вы сможете через это устройство отвечать на звонки.
- Паяльная лампа для приготовления пищи ProCook. Поставляется эта лампа с пустым газовым баллоном, который вы наполняете самостоятельно. Для безопасного использования здесь есть антибликовое покрытие, специальная насадка для регулировки пламени, держатель с ребристой поверхностью, чтобы гаджет не выскользнул.
- Швейцарский армейский нож Victorinox Tinker. Этот швейцарский нож - отличный выбор для новичка. Устройство оснащено 12 полезными инструментами, в том числе открывалкой для консервных банок и бутылок, отвёртками, инструментов для зачистки проводов, пинцетом, зубочисткой. Масса ножа - всего 54 г, длина - 1,4 см.
- Вспениватель молока ProCook. Вы сможете самостоятельно создать капучино или латте, подобный тому, что готовят в вашем любимом кафе. Также устройство поможет сделать пену для горячего шоколада. Войдёт в ёмкость до 800 мл молока, а высота кружки - 12 см.
- Электронный диффузор. Для создания успокаивающей атмосферы с приятными ароматами. Это отличная альтернатива аромапалочкам, свечам, различным спреям. Габариты устройства: 7 см на 8,5 см. Заряжается оно через USB-кабель.
- Портативный внешний аккумулятор Energizer. Один из самых полезных гаджетов в XXI веке. Этот аккумулятор имеет высокий рейтинг, хорошие отзывы. Он лёгкий, компактный, способен зарядить большинство смартфонов до трёх раз - для этого у него есть два USB-разъёма.
Источник: BBC Science Focus Magazine