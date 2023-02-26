Девять самых экстремальных мест планеты: среди них – самое холодное и самое жаркое

Во многих местах мира люди готовы мириться с холодом, жарой, засухой и другими опасностями, чтобы заработать на жизнь или просто потому, что их семья живёт там уже долго. Вот в какой местности в мире самые суровые условия.

Самое жаркое место: Араван, Мали. Араван окружён пустыней и на него постоянно обрушиваются песчаные бури. В этом посёлке не бывают дождей, а население составляет примерно 300 человек. Объясняется это тем, что Араван - это важный транспортный узел по добыче и транспортировке соли.