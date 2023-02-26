Девять самых экстремальных мест планеты: среди них – самое холодное и самое жаркое

18:13, 26 февраля 2023
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Девять самых экстремальных мест планеты: среди них – самое холодное и самое жаркоеВозможно, стоит посетить какое-то из них
На Земле существует множество мест с самыми разными условиями. Но некоторые люди предпочитают жить в самом суровом климате. Например, в самом холодном месте в мире или в самом опасном.
Фото: South America Planet
Во многих местах мира люди готовы мириться с холодом, жарой, засухой и другими опасностями, чтобы заработать на жизнь или просто потому, что их семья живёт там уже долго. Вот в какой местности в мире самые суровые условия.
- Самое жаркое место: Араван, Мали. Араван окружён пустыней и на него постоянно обрушиваются песчаные бури. В этом посёлке не бывают дождей, а население составляет примерно 300 человек. Объясняется это тем, что Араван - это важный транспортный узел по добыче и транспортировке соли.
Wade Davis
- Самое холодное место: Оймякон, Республика Саха, Россия. Данный посёлок расположен с двух днях езды от Якутска. Живут в нём 500 человек. Зимой средняя температура здесь составляет -50 градусов Цельсия, а световой день длится три часа. Хотя летом температура может достигать +34 градусов Цельсия. Питаются местные жители сырой рыбой.
Christoffer Hjalmarsson
- Самое засушливое место: Арика, пустыня Атакама, Чили. В некоторых частях этой пустыни дождя не было 500 лет. Соседний город Арика (Чили) - это самый засушливый город на планете. В среднем в год в нём выпадает 0,761 мм осадков. При этом число жителей города составляет более 220 тысяч человек.
Delphotos
- Самое загрязнённое место: Ла-Оройя, Перу. Проживают в этой местности примерно 25 тысяч человек. Здесь в воздухе опасно много мышьяка, свинца и двуокиси серы, в окрестностях же кислотные дожди уничтожают растения. В Ла-Оройе находится плавильный завод, принадлежащего Doe Run Peru. Производится на этом заводе серебро, золото, кадмий, висмут и другие металлы.
Meridith Kohut
- Самое опасное место: Вануату, южная часть Тихого океана. Здесь вы найдёте смертоносные действующие вулканы, а также цунами, землетрясения. Согласно спутниковым данным, уровень моря вокруг вокруг Вануату с 1993 года поднимался примерно на 6 мм в год, к 2030 году специалисты ожидают здесь повышение средней температуры на 1 градус Цельсия.
Alamy
- Самое изолированное место: Тристан-де-Кунья, Южная Атлантика. На этой группе островов живут 246 человек. Единственный способ добраться туда - на лодке. Причём займёт это шесть дней.
Alamy
- Самое густонаселённое место: Манила, Филиппины. Здесь очень большая плотность населения на квадратный метр: 42 857 человек. Помимо этого, в этом городе есть проблемы с загрязнениями, движением транспорта на дорогах, жильём.
Lisa Marie David
- Самое влажное место: Маусинрам, Индия. Мавсинрам есть в Книгу рекордов Гиннеса как место, где в среднем выпадает больше всего осадков. При этом соседний город Черапунджи лидирует по числу осадков за календарный месяц и за год.
Diptendu Dutta
- Самое высокое место: Ла Ринконада, Перу. На вершине горы Ананея проживают примерно 50 тысяч смельчаков. Высота этого места - 5100 метров над уровнем моря. Всё дело в том, что в близлежащих горах находятся месторождения золота.
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