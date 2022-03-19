Девятой планеты нет? Учёные изучили 87% южного неба и ничего не нашли

Девятой планетой называют гипотетическую планету во внешней области Солнечной системы. Её существование могло бы объяснить среднюю аномалию в орбитах транснептуновых объектов. Пока однако учёные не нашли доказательств этому. И, похоже, они даже не близки к цели.

Исследователи изучили данные телескопа за шесть лет, пытаясь определить потенциальные признаки Девятой планеты в южном небе. Снимки, сделанные телескопом в период с 2013 по 2019 год, охватили около 87% неба, видимого из Южного полушария. Хотя команда идентифицировала более 3000 возможных источников света, расположенных на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц (а.е.), ни один из этих кандидатов не может быть подтвержден как планета.