Деятельность человека изменила подповерхностные потоки жидкостей Земли

В то время как последствия деятельности человека для окружающей среды хорошо известны, данное исследование, опубликованное в журнале Earth’s Future, проливает свет на то, как мы изменяем потоки жидкости в глубоких подземных слоях.

«Мы сравнили движение жидкостей, вызванное деятельностью человека, например, при добыче нефти и газа, с естественной циркуляцией воды», — объясняет Дженнифер Макинтош, профессор Университета Аризоны и ведущий автор исследования. «Результаты показывают значительное влияние человека».

Исследование подчеркивает потенциальные проблемы с такими будущими решениями проблемы изменения климата, как хранение углекислого газа под землей (секвестрация углерода) и добыча лития для электромобилей. Эти процессы связаны с закачкой жидкостей обратно в глубокие недра, что может нарушить естественные потоки.

Исследовательская группа также прогнозирует, как эти действия могут оставить след в геологической летописи — истории Земли, сохранившейся в ее породах. Кроме того, деятельность человека может повлиять на обитающих на глубине микробов, живущих в этих жидкостях.

«Мы еще многого не знаем», — заключает Макинтош.