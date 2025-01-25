Дезинформация и кибербезопасность стали главными глобальными рисками на 2025 год

Несмотря на то, что ИИ признан своим риском, он занимает более низкое место в отчете по сравнению с другими глобальными угрозами. Так, кибершпионаж по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Многие организации все больше беспокоятся о кибератаках, краже интеллектуальной собственности и киберпреступности. Треть руководителей компаний назвали кибершпионаж своей самой большой угрозой в 2024 году, и многие из них обеспокоены тем, что киберриски могут серьезно нарушить их деятельность в будущем.

В отчете подчеркивается необходимость повышения «киберустойчивости», особенно среди небольших организаций.