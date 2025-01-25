Дезинформация и кибербезопасность стали главными глобальными рисками на 2025 год

Опубликовано 25 января 2025, 06:451 мин.
Дезинформация и кибербезопасность стали главными глобальными рисками на 2025 годА что не понравилось вам?
В докладе Всемирного экономического форума дезинформация названа главной глобальной угрозой. Генеративный ИИ упрощает создание и распространение фальшивого контента, такого как дипфейки и фальшивые новости, которые могут манипулировать общественным мнением, нарушать «демократические системы» и наносить ущерб институтам. Такие страны, как Индия, Германия, Бразилия и США, особенно уязвимы перед этими попытками дезинформации, особенно в период выборов, считают эксперты.
Несмотря на то, что ИИ признан своим риском, он занимает более низкое место в отчете по сравнению с другими глобальными угрозами. Так, кибершпионаж по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Многие организации все больше беспокоятся о кибератаках, краже интеллектуальной собственности и киберпреступности. Треть руководителей компаний назвали кибершпионаж своей самой большой угрозой в 2024 году, и многие из них обеспокоены тем, что киберриски могут серьезно нарушить их деятельность в будущем.
В отчете подчеркивается необходимость повышения «киберустойчивости», особенно среди небольших организаций.