Диабет оказался фактором развития инфаркта

Результаты исследования ученых были опубликованы в издании Express. Так, авторы отмечают, что более 90% пациентов с сахарным диабетом второго типа подвержены увеличенному риску сердечных болезней или инсульта в течение десяти лет с момента появления заболевания. Также в материале сообщаются и другие факторы, которые могут приводить к инфаркту. В их число кардиологи отнесли наличие вредных привычек, а также нездоровый образ жизни.

Нескольким ранее в сети появились результаты исследования британских врачей-кардиологов, в рамках которого они назвали одышку и усталость признаком скорого инфаркта. Подобные проявления возникали у людей за несколько дней или даже недель до сердечного приступа.