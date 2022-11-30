Диабетические раны будут заживать быстрее: открыт новый материал

Заживление ран - это сложный биологический процесс, который может нарушить диабет, в результате чего заживление ран происходит медленно и трудно поддается лечению.

Ученые проверили 315 различных полимеров, изучая химический состав каждого из них, пока не определили тип полимера, который активно стимулирует фибробласты и иммунные клетки к заживлению. Команда из Инженерной школы изготовила небольшие частицы, поверхность которых украшена этим полимером. Эти частицы можно было наносить непосредственно на область раны.

Этот новый полимер может применяться в качестве покрытия для стандартных повязок на раны для обеспечения быстрого и эффективного лечения.