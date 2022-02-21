Диета на сырых овощах не спасёт вас от инфаркта: учёные усомнились в старой гипотезе

Учёные анализировали данные 399 586 участников Британского Биобанка. За ними наблюдали более 12 лет и собирали подробную информацию об их состоянии здоровья, госпитализациях и т.д. Участники съедали в среднем за день по пять столовых ложек овощей. Чаще всего любителями овощей оказывались женщины, образованные люди и жители обеспеченных районов.

Исследователи увидели обратную связь между развитием сердечных болезней и общим уровнем потребления сырых овощей. У тех, кто съедал как минимум пять столовых ложек в день, заболеваемость была ниже на 10%. А вот для приготовленных овощей такой корреляции не было.

При этом возможная обратная связь между потреблением сырых овощей и инсультом не была статистически значимой. Учёные считают, что если бы им удалось в полной мере оценить роль «потенциально искажающих факторов», таких как социальные и экономические факторы, вышло бы, что выявленная связь почти несущественна. Впрочем, отрицать связь пока тоже рано.

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