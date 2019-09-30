Диета с высоким содержанием жиров сделала будущих детей умнее

Считается, что жирное питание связано с развитием целого спектра заболеваний. Ранние исследования это доказывали, да только проводились они на взрослых особях (и на людях, кстати, тоже). Как влияет калорийная диета на внутриутробное развитие, известно мало.

Поэтому учёные из Калифорнии решили давать беременным мышам корм с высоким содержанием жиров и посмотреть, что будет с их детьми.

Как оказалось, ничего плохого. Мыши родили здоровое потомство. У тех, кто питался жирной пищей, детёныши были более крупными, но что важнее, их когнитивные способности оказались выше, чем у ровесников, чьи матери питались обычным кормом. Причём сообразительность мышей учёные проверяли, когда те уже стали взрослыми.

Исследователи предположили, что такой успех был вызван более медленным старением мозга животных. И, как оказалось, у мышей, правда, было меньше тау-белка, связанного с нейродегенерацией (у людей он тоже сопровождает такие состояния, как болезни Альцгеймера и Паркинсона).