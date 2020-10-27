Диетическая кола оказалась не полезнее обычной

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Учёные в течение десяти лет наблюдали за состоянием 104 тысяч человек. Исследователи следили, сколько безалкогольных напитков они пьют. В зависимости от объёма потребления людей разделили на три группы.

Учёных интересовало также, какие напитки пьют участники: сладкие или искусственно подслащённые. Как оказалось, те люди, что регулярно пили сладкие или подслащённые напитки, на 20% чаще страдали от инсультов, инфарктов и других заболеваний сердца. Причём употребление диетической колы никак риск не снижало.

Учёные считают, что искусственные подсластители не являются здоровой заменой сахару в сладких напитках.