Диетолог: мало спишь — больше весишь

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Диетолог: мало спишь — больше весишьТот самый момент, когда полезно полежать еще 5 минуточек
Если вы мало спите, то это не только может навредить вашей нервной системе, но и привести к набору лишнего веса. Эту взаимосвязь объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.
Все дело в том, что из-за регулярной нехватки сна, биоритм человека может нарушится, в таком случае также может возникнуть постоянное чувство голода, которое и приводит к нежелательному ожирению, считает диетолог.
Когда человек регулярно недосыпает, то у него … вырабатывается больше кортизола, гормона стресса. Организм начинает запасать калории, вырабатывается больше гормона голода. Начинает страдать микробиота, а она стимулирует нас к поиску той или иной еды. Гормональная система воспринимает это как недостаток еды и включается компенсаторная защитная реакция — поиск еды.
Елена Соломатина
Диетолог
Источник: Говорит Москва