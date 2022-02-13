Диетолог: мало спишь — больше весишь

Тот самый момент, когда полезно полежать еще 5 минуточек

Если вы мало спите, то это не только может навредить вашей нервной системе, но и привести к набору лишнего веса. Эту взаимосвязь объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.