Диетолог назвала идеальные на ужин продукты

По словам диетолога Елены Тай, употребление хумуса и ряда бобов, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины в качестве ужина нормализует пищеварение. Таким образом, идеальными продуктами для ужина являются горох, чечевица и фасоль.

“Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется”, — говорит диетолог. Благодаря низкому гликемическому индексу, бобовые способствуют поддержанию веса и снижению калорийности вашего приема пищи.

Ранее мы писали о диете, которая способна уменьшить вероятность смерти. В ее состав, в том числе, входят бобовые, орехи и растительные масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.