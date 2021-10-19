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Диетолог назвала идеальные на ужин продукты

Мяса там нет
Для ужина лучше всего подойдут продукты растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительного тракта.
Диетолог назвала идеальные на ужин продукты

По словам диетолога Елены Тай, употребление хумуса и ряда бобов, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины в качестве ужина нормализует пищеварение. Таким образом, идеальными продуктами для ужина являются горох, чечевица и фасоль.

Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется”, — говорит диетолог. Благодаря низкому гликемическому индексу, бобовые способствуют поддержанию веса и снижению калорийности вашего приема пищи.

Ранее мы писали о диете, которая способна уменьшить вероятность смерти. В ее состав, в том числе, входят бобовые, орехи и растительные масла.

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