Диетолог опроверг популярный миф о похудении

Диетолог утверждает, что нужно есть за час-два перед сном. При этом стоит включать в последний приём пищи углеводы. «И так похудеется лучше, чем с голодовкой после 18:00», — заявил Невский.

По его словам, самое важное условие для похудения — дефицит калорий. Поэтому частота и время приёмов пищи почти на на что не влияют. Также диетолог утверждает, что ночью не нужен никакой отдых ЖКТ.

Невский посоветовал планировать ужин заранее. Заполнить свой план калорийности стоит до приёма пищи. Это позволит грамотно распределить все калории и не переесть. Диетолог порекомендовал начинать ужин с овощного салата. Гарнир может быть из картофеля, макарон или круп. К нему подойдёт рыба, грудка курицы или индейки, постная говядина, морепродукты. Десерт можно выбрать любой.