Диетолог перечислила «секретные» побочные эффекты грецких орехов

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Диетолог перечислила «секретные» побочные эффекты грецких ореховЕсли съедать их слишком много
Американский диетолог Лорен Манакер рассказала, какие недостатки есть у грецких орехов.
По словам специалиста, орехи обладают необходимыми организму жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и клетчаткой, но имеют и «секретные побочные эффекты». Эти эффекты могут возникнуть, если есть грецкие орехи регулярно.
Диетолог заявила, что этот продукт содержит фитиновую кислоту, которая может препятствовать усвоению железа, кальция и цинка. «Всё зависит от того, сколько орехов вы съели», — уточнила Манакер, но не назвала конкретное количество.
Также, по её словам, регулярное употребление грецких орехов может повлиять на приём некоторых лекарств, например, от гипотиреоза.
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