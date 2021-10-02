Диетолог перечислила «секретные» побочные эффекты грецких орехов

По словам специалиста, орехи обладают необходимыми организму жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и клетчаткой, но имеют и «секретные побочные эффекты». Эти эффекты могут возникнуть, если есть грецкие орехи регулярно.

Диетолог заявила, что этот продукт содержит фитиновую кислоту, которая может препятствовать усвоению железа, кальция и цинка. «Всё зависит от того, сколько орехов вы съели», — уточнила Манакер, но не назвала конкретное количество.

Также, по её словам, регулярное употребление грецких орехов может повлиять на приём некоторых лекарств, например, от гипотиреоза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения о поводу изменения рациона посоветуйтесь со специалистом.