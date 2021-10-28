Диетолог рассказал, как нужно употреблять орехи

Диетолог рассказал, как нужно употреблять орехиДля полного раскрытия их полезных свойств
По словам специалиста, несмотря на то, что в орехах содержится множество полезных макро и микроэлементов, клетчатка и белок, в их составе также есть вещества, подавляющие ферменты. Леонов подчеркнул, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи.
Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма
Ранее ученые сообщили, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, благодаря этому, его особенно полезно употреблять пожилым людям