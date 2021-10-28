Диетолог рассказал, как нужно употреблять орехи

По словам специалиста, несмотря на то, что в орехах содержится множество полезных макро и микроэлементов, клетчатка и белок, в их составе также есть вещества, подавляющие ферменты. Леонов подчеркнул, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи.