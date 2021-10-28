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Диетолог рассказал, как нужно употреблять орехи

Для полного раскрытия их полезных свойств
Диетолог Артем Леонов сообщил, что грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью полезными для восполнения энергии организма и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, но они также могут нанести вред организму, если употреблять их не в правильном виде.
Диетолог рассказал, как нужно употреблять орехи

По словам специалиста, несмотря на то, что в орехах содержится множество полезных макро и микроэлементов, клетчатка и белок, в их составе также есть вещества, подавляющие ферменты. Леонов подчеркнул, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи.

Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма

Артем Леонов
Диетолог

Ранее ученые сообщили, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, благодаря этому, его особенно полезно употреблять пожилым людям

Источник: РИА спорт