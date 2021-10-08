Диетолог рассказал о способе похудеть на каше за два дня

Ковальков уточнил, что таким способом можно «выгнать лишнюю воду». Диетолог рассказал, что нужно взять один стакан риса сорта басмати, промыть его и отварить так, чтобы «не скрипел на зубах». Затем следует взять около 250 граммов кураги, нарезать её мелко и добавить в кастрюлю с басмати. Солить не нужно. Можно добавить немного куркумы или других специй. Каша должна получиться сладковатой. Ею нужно питаться два дня.

Диетолог утверждает, что такая диета выводит большое количество лишней воды. «В результате человек теряет 2-3 килограмма веса. Никакого отношения к сгоранию жиров это не имеет, а вот к выходу избыточной воды — да», — сказал Ковальков. По его словам, «рисовые дни» можно проводить раз в две-три недели по два дня. Надо понимать, что избыточной воды у вас может и не быть.

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