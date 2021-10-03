Диетолог рассказал о вреде икры

В целом, икра содержит много полезных веществ для организма человека. Как сказал Михаил Гинзбург телеканалу «Звезда», польза от этого продукта такая же, как от самой рыбы. В лососевой икре содержатся полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, витамин D, йод. Диетолог заявил, что концентрация этих веществ в икре даже выше, чем в мясе рыбы. А вот белка в рыбе всё же больше.

Проблема же заключается в том, что икру едят с избытком соли. По словам Гинзбурга, в одной столовой ложке икры содержится суточная норма соли. Превышать эту норму опасно.

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