Диетолог рассказала, чем будет полезно заменить сахар

Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый). А смертность от диабета находится на четвертом месте в мире