Диетолог рассказала, чем будет полезно заменить сахар

Диетолог рассказала, чем будет полезно заменить сахарНо не стоит забывать о глюкозе
Специалист посоветовала употреблять в пищу натуральные сладости, такие как пастила или мармелад без сахара. Однако, как отмечает медик, человеческому организму требуется глюкоза, а вот ее можно получить из ягод, фруктов, либо же сухофруктов. Юлия подчеркнула, что подавляющее большинство лакомств, представленных в магазинах, содержат рафинированный сахар, наносящий вред здоровью.
Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый). А смертность от диабета находится на четвертом месте в мире
Недавно стало известно, что обыкновенный чеснок может помочь заметно снизить количество сахара в организме.