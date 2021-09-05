Диетолог рассказала, как сделать обычные блюда полезнее

Эти хитрости помогут сделать привычные блюда полезнее. Диетолог напомнила, что фрукты и овощи — не единственные источники полезных веществ, которые содержатся в растениях. Можно также есть цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобовые и даже оливковое масло первого отжима.

Диетолог советует добавлять в блюда различные травы. Можно, например, положить на тост с яйцами, помидором и авокадо петрушку или укроп. Также блюда можно посыпать семечками. Ещё стоит добавлять больше овощей в карри, тушёное мясо и соусы, такие как болоньезе. При готовке в мясо также можно добавлять бобовые. Кроме того, стоит выбирать мультизерновой хлеб вместо белого.