Диетологи раскрыли секрет долголетия

Весь секрет — в правильном питании. Именно оно позволяет итальянцам доживать в среднем до 81 года, а итальянкам — до 85. Диетологи сообщают, что рацион жителей страны в основном богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Многие итальянцы мало пьют, не курят, не употребляют сладкую газировку и предпочитают готовить сами.

В итоге диетологи посоветовали ввести в рацион больше белка из расчёта 1,1 грамма на килограмм веса. Это позволит сохранить мышечную массу. Также врачи рекомендуют есть молочные продукты, зелень и салат.

Завтрак пропускать не стоит. Лучше съесть с утра горсть орехов и выпить свежевыжатый грейпфрутовый сок.