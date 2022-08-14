Диеты и воздержание: каких «духовных практик» придерживаются богатейшие технологические бизнесмены«Святые с айфонами»
Например, соучредитель Twitter Джек Дорси говорит, что ест один раз в день, а основатель американского интернет-магазина Zappos Тони Шей практикует 26-дневную «алфавитную диету», употребляя в пищу только те продукты, названия которых начинаются с определённой буквы.
Чем-то подобным увлекается и Элизабет Холмс, известная мошенница, основательница компании Theranos, занимавшейся разработкой оборудования для анализа крови. Её холодильник практически пуст. Вместо этого Холмс привыкла потягивать спартанскую смесь из капусты, сельдерея, шпината, петрушки, огурца и салата романо.
К 2020 году в Кремниевой долине стало популярным так называемое дофаминовое голодание — воздержание не только от еды, но и от любых развлечений, включая музыку, зрительный контакт и игру в Magic: The Gathering. Автор Wired называет эту тенденцию шаманизацией бизнесменов. Шаманизация — это больше, чем просто строгие ограничения. Речь идёт о медитации, психоделических препаратах, молчаливых ретритах, инфракрасных тепловых лампах и других псевдонаучных средствах.
Социологи говорят, что существует своего рода культурный архетип, к которому стремятся топовые предприниматели, делая всё вышеперечисленное. Автор Wired назвал его «святой с айфоном».