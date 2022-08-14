Диеты и воздержание: каких «духовных практик» придерживаются богатейшие технологические бизнесмены

Например, соучредитель Twitter Джек Дорси говорит, что ест один раз в день, а основатель американского интернет-магазина Zappos Тони Шей практикует 26-дневную «алфавитную диету», употребляя в пищу только те продукты, названия которых начинаются с определённой буквы.

Чем-то подобным увлекается и Элизабет Холмс, известная мошенница, основательница компании Theranos, занимавшейся разработкой оборудования для анализа крови. Её холодильник практически пуст. Вместо этого Холмс привыкла потягивать спартанскую смесь из капусты, сельдерея, шпината, петрушки, огурца и салата романо.