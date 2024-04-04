Digma представила новые ноутбуки, планшеты и мониторы в день 20-летия бренда

Digma представила новые ноутбуки, планшеты и мониторы в день 20-летия брендаКакие у компании планы
На презентации были представлены новейшие продукты материнского бренда и суббренда DIGMA PRO. Продакт-менеджеры объявили о запуске новой продуктовой категории и первой серии высокотехнологичных 4K-телевизоров, которые представлены моделями UHD и QLED+ 120 Гц HSR. Они также объявили о начале продаж новых неттопов и планируемом расширении линейки профессиональных ноутбуков за счет новых моделей (Parvus M, Pactos, Fortis), сегодня полноценно представили DIGMA PRO Breve, DIGMA PRO Sprint N. Были представлены и планшеты DIGMA PRO Hit 104, DIGMA PRO Hit 16, DIGMA PRO Prime 18.
Телевизоры DIGMA PRO QLED: -Диагональ 43″ - 65″ -Разрешение 3840×2160 -Соотношение сторон 16:9 -QLED -Частота обновления 120 Гц -От 44 990₽
Монитор DIGMA PRO Art L: -Диагональ экрана 27″ -Разрешение экрана 2560×1440 -Частота обновления165 Гц -Соотношение сторон экрана 16:9 -Тип матрицы: IPS -Светодиодная подсветка ЖК-панели -32 990₽
Планшет DIGMA PRO Hit 16: -Диагональ: 10,4 « -Разрешение экрана: 2000×1200 -IPS-экран -Процессор: Unisoc T616 -Оперативная память: от 6 ГБ -Объем встроенной памяти: от 128 ГБ -Поддержка microSD -Android 13 -2 разъема под SIM-карты -Модули ГЛОНАСС, GPS -Стереодинамики -Разрешение основной камеры:13 Мп -Разрешение фронтальной камеры: 5 Мп -3.5 мм разъем для наушников -USB Type-C -Емкость аккумулятора: 7000 мAч -Материал корпуса: металл
Ноутбук DIGMA Sprint M -Диагональ: 15.6″ -Тип матрицы: IPS -Оперативная память 8/16 ГБ -SSD на 512 ГБ -Процессор: AMD Ryzen 5/7 -Windows 11 -Емкость батареи: 5500 mAh
Неттоп DIGMA PRO Minimax U1: -Intel Core i3/5 12 поколения -Оперативная память: 8/16 ГБ, DDR4 -SSD 256/512 ГБ -Bluetooth -Windows 11 или noOS -От 30 990₽
В 2024 году DIGMA планирует расширить линейки мониторов обоих брендов новыми моделями, которые подойдут для повседневной, профессиональной и игровой деятельности. Также продолжится обновление категории моноблоков DIGMA и DIGMA PRO — до конца года ожидается выпуск трех новых моделей (Action, Optimum, Vision).