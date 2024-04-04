Digma представила новые ноутбуки, планшеты и мониторы в день 20-летия бренда

На презентации были представлены новейшие продукты материнского бренда и суббренда DIGMA PRO. Продакт-менеджеры объявили о запуске новой продуктовой категории и первой серии высокотехнологичных 4K-телевизоров, которые представлены моделями UHD и QLED+ 120 Гц HSR. Они также объявили о начале продаж новых неттопов и планируемом расширении линейки профессиональных ноутбуков за счет новых моделей (Parvus M, Pactos, Fortis), сегодня полноценно представили DIGMA PRO Breve, DIGMA PRO Sprint N. Были представлены и планшеты DIGMA PRO Hit 104, DIGMA PRO Hit 16, DIGMA PRO Prime 18.