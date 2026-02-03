DiHouse привез в Россию умные очки Xiaomi

DiHouse привез в Россию умные очки XiaomiИ наушники Redmi Buds 8 Lite
© Xiaomi
Mijia Smart Audio Glasses объединяют обычные очки и встроенные динамики (внешний звук слышно отлично). Очки оснащены микрофонами с шумодавом. Есть режим приватности для звонков — он уменьшает утечку звука.
Модель доступна в трёх вариантах оправы. Линзы можно заменить на обычные или с диоптриями. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает до 4 часов работы, полного заряда хватает примерно на 13 часов. Управление осуществляется с помощью касаний и через приложение.
Вторая новинка — недорогие Redmi Buds 8 Lite. Они оснащены крупными динамиками, а также системой активного шумоподавления. Здесь также есть функция улучшения слышимости голоса в звонках.
Наушники работают до 36 часов с кейсом.
Mijia Smart Audio Glasses можно купить от 19 990 рублей, Redmi Buds 8 Lite — от 2 290 рублей.