DiHouse привез в Россию умные очки Xiaomi

Вторая новинка — недорогие Redmi Buds 8 Lite. Они оснащены крупными динамиками, а также системой активного шумоподавления. Здесь также есть функция улучшения слышимости голоса в звонках.

Наушники работают до 36 часов с кейсом.

Mijia Smart Audio Glasses можно купить от 19 990 рублей, Redmi Buds 8 Lite — от 2 290 рублей.