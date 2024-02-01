DiHouse стал владельцем производителя детских умных часов Elari

DiHouse стал владельцем производителя детских умных часов ElariДочернее предприятие "Ланит" создает компанию для их продвижения – Elari
Elari — российский бренд электроники. Самый заметный их продукт — детские смарт-часы, пишет издание. Так, в 2023 году в Россию было поставлено около 78 000 единиц детских смарт-часов Elari, что составляет около 15% этого рынка.
По данным «Ведомостей», рынок так называемых «kidtech-устройств» действительно демонстрирует высокие темпы роста в последние годы, и Elari является лидером по продажам этой категории на массовом рынке среди отечественных брендов. Скорее всего, diHouse планирует запустить продажи простых умных детских часов, выкупив компетенции разработчиков Elari и затем доработав продукты под их нужды.
Что интересно, в отличие от тех же Xiaomi, Huawei или Apple, часы Elari значительно дешевле, но при этом положение бренда нестабильно, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
В 2018—2020 гг. в сегменте детских умных часов Elari был вторым брендом после Jet по количеству проданных устройств, а с 2021 г. рынок начали отнимать официально пришедшие в сегмент Huawei, Honor и менее известные китайские бренды.
При этом в сегменте беспроводных наушников, например, Elari исторически оставался малозначительным брендом (менее 1%), даже несмотря на локальные успехи с «агрессивной рекламной кампанией» модели Nanopods на рубеже 2019−2020 гг., уточнил Харитонов. Перспективной для Elari может скорее быть ниша с устройствами для умного дома.