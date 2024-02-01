DiHouse стал владельцем производителя детских умных часов Elari

Elari — российский бренд электроники. Самый заметный их продукт — детские смарт-часы, пишет издание. Так, в 2023 году в Россию было поставлено около 78 000 единиц детских смарт-часов Elari, что составляет около 15% этого рынка.

По данным «Ведомостей», рынок так называемых «kidtech-устройств» действительно демонстрирует высокие темпы роста в последние годы, и Elari является лидером по продажам этой категории на массовом рынке среди отечественных брендов. Скорее всего, diHouse планирует запустить продажи простых умных детских часов, выкупив компетенции разработчиков Elari и затем доработав продукты под их нужды.

Что интересно, в отличие от тех же Xiaomi, Huawei или Apple, часы Elari значительно дешевле, но при этом положение бренда нестабильно, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.