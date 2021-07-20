Дикие свиньи оказались опаснее для экологии, чем миллион автомобилей

Исследователи смогли узнать это благодаря компьютерному моделированию. Они вычислили, что дикие свиньи ежегодно выделяют 4,9 млн тонн углекислого газа во всём мире. Это происходит из-за того, что кабаны «перепахивают» землю в поисках пищи. Во время этого процесса микробы в почве подвергаются воздействию кислорода. Затем они размножаются с большой скоростью и выбрасывают углерод в форме CO2.

Проблема также кроется в том, что дикие свиньи — одни из самых распространённых инвазивных видов позвоночных на планете. Кабаны происходят из Европы и некоторых частей Азии, но они были завезены на все континенты, кроме Антарктиды.