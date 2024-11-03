Дикие животные тоже оказались любителями «спиртного»

Употребление алкоголя широко распространено в животном мире

Новое исследование предполагает, что потребление спирта в животном мире более распространено и целенаправленно, чем считалось ранее. Экологи выяснили, что многие животные, включая слонов, обезьян и даже лосей, находят и употребляют в пищу ферментированные фрукты в дикой природе, получая природный этанол не просто случайно. Исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера, подчеркивает, что этанол — продукт ферментации в спелых фруктах и нектарах — присутствует в экосистемах миллионы лет и составляет часть рациона многих животных, питающихся фруктами и нектаром.