Динозавров мог убить осколок кометы

Считается, что почти 66 млн лет назад с Землёй столкнулся некий объект. След этого события сохранился на полуострове Юкатан — там находится ударный кратер Чиксулуб.

Астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) и его студент Амир Сирадж (Amir Siraj) заявили, что этот кратер мог образоваться в результате падения на Землю осколка кометы. Учёные показали, что гравитация Юпитера может действовать на орбиты тел в Облаке Оорта. Эта область является источником долгопериодических комет.

Учёные объяснили, что, когда комета сближается с Солнцем, испаряется лишь незначительная часть её ледяного вещества. Но объект оказывается слишком близко к звезде, и ближняя к ней часть испытывает более сильное притяжение. В итоге происходит разрушение. Комета распадается на мелкие осколки, а они могут столкнуться с Землёй.

Исследователи рассчитали, что столкновения фрагментов комет с планетой могут происходить каждые 250-730 млн лет.