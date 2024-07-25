Динозавры оказались гораздо крупнее, чем показывают ископаемые останки

Исследование показало, что T. rex мог быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные экземпляры, обнаруженные до сих пор. В то время как современные ископаемые свидетельствуют о максимальном размере около 8,8 тонны и 12 метров в длину, модели предсказывают потенциальный максимальный размер в 15 тонн и 15 метров.

Исследователи учли такие переменные, как размер популяции, темпы роста и неполноту окаменелостей, чтобы сделать эти оценки. Они пришли к выводу, что самые крупные из известных окаменелостей T. rex, скорее всего, представляют собой лишь верхний 1% размеров тела, а настоящие гиганты могут встречаться крайне редко.