Динозавры оказались гораздо крупнее, чем показывают ископаемые останки

Опубликовано 25 июля 2024, 23:37
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Динозавры оказались гораздо крупнее, чем показывают ископаемые останкиНасколько больше
Последнее исследование предполагает, что самые крупные динозавры, включая легендарного тираннозавра рекса, могли быть значительно больше, чем предполагалось ранее. Исследователи доктор Джордан Мэллон из Канадского музея природы и доктор Дэвид Хоун из Лондонского университета королевы Марии использовали компьютерное моделирование, чтобы изучить максимально возможные размеры T. rex.
Исследование показало, что T. rex мог быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные экземпляры, обнаруженные до сих пор. В то время как современные ископаемые свидетельствуют о максимальном размере около 8,8 тонны и 12 метров в длину, модели предсказывают потенциальный максимальный размер в 15 тонн и 15 метров.
Исследователи учли такие переменные, как размер популяции, темпы роста и неполноту окаменелостей, чтобы сделать эти оценки. Они пришли к выводу, что самые крупные из известных окаменелостей T. rex, скорее всего, представляют собой лишь верхний 1% размеров тела, а настоящие гиганты могут встречаться крайне редко.