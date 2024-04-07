Динозавры поставили под сомнение давнее правило о климате

Исследователи из Университета Аляски в Фэрбенксе и Университета Рединга проанализировали сотни окаменелостей динозавров, в том числе из холодного пласта Принс-Крик на Аляске. Несмотря на ледяную среду, эти арктические динозавры не были гигантами. Правило Бергмана просто не действовало.

Затем в исследовании рассматривались современные млекопитающие и птицы, потомки динозавров. Хотя у птиц была обнаружена слабая связь между размером тела и температурой, в целом четкой связи не было. Это позволяет предположить, что здесь могут действовать не только климатические факторы.

Исследователи подчеркивают ценность окаменелостей для проверки современных научных принципов. Изучая существ из совершенно разных эпох и климатических условий, мы можем увидеть, насколько хорошо работают установленные правила.