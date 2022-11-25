Дипфейк-порно могут признать незаконным в Британии

Новое правонарушение должно быть добавлено к законопроекту о безопасности в интернете. Правительство объявило, что дипфейки будут включены в законодательство наряду с ужесточенными законами против съёмки откровенных изображений женского тела без согласия. Принятие законопроекта было отложено в этом году из-за недавней политической неразберихи в связи с постом премьер-министра, но теперь правительство планирует вернуть его в парламент для дальнейшего обсуждения.

Авторы законопроекта уточнили, что съёмка или публикация интимных изображений человека без его согласия может нанести ему необратимый ущерб. Дипфейки же, напомним, используют лицо человека в видеоролике, в котором он на самом деле не снимался.