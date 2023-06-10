Дипфейк во всей красе: в США рассказали о фото Трампа, которые сгенерировал ИИ

На этом строится борьба ДеСантиса с Трампом: якобы в период своего президенства Трамп встречался с Фаучи на различных мероприятиях, обнимался и целовался с ним. Эти фото показали исследователю ИИ, профессору информатики Северо-Западного университета США В.С. Субрахманиану, который сразу назвал их продуктом нейросетей.

Он обратил внимание на один из фрагментов коллажа, на котором вместо надписи «Белый дом» написан непонятный текст, на других присутствуют странные артефакты, которых на настоящем фото быть не могло.

Ещё одним признаком является то, что бывший президент Трамп и Фаучи на самом деле не обнимались и не целовались. Трамп неоднократно вступал с Фаучи в открытую конфронтацию и «сопротивлялся мерам по замедлению распространения пандемии коронавируса». Фаучи, который сейчас находится на пенсии, долгое время был директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

А один из тезисов ДеСантиса — обвинение Трампа за то, что не уволил Фаучи из-за ситуации с COVID-19 в США. Видимо, отсюда и дипфейк.

«У меня нет никаких сомнений в том, что верхняя левая и нижняя средняя фотографии — подделки», — подчеркнул Субрахманиан. По его словам, на левом верхнем изображении неправильная надпись на фотографии Белого дома. На среднем нижнем изображении видно несколько странных белых полос между звёздами на американском флаге.