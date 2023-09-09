Директор ФБР оценил угрозу российской разведки для США

Он подчеркнул, что традиционная угроза со стороны российской контрразведки остается значительной и что ФБР работает над блокированием, предотвращением и срывом этой деятельности всеми возможными способами. Урэй также отметил, что в последние годы в США предпринимаются «позитивные и успешные шаги по решению этой проблемы».

Его комментарии прозвучали на фоне опасений по поводу эффективности работы американской разведки в России. Скотт Риттер, бывший сотрудник военной разведки США, ранее поставил под сомнение утверждения директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об успехах американской разведки. По его словам большинство шпионов были скомпрометированы и в России, и в Иране, и в Китае.