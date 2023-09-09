Директор ФБР оценил угрозу российской разведки для США

Директор ФБР оценил угрозу российской разведки для СШАСейчас идеальное время для шпионов
Директор ФБР назвал российскую разведку серьезной угрозой для США. Кристофер Врей, директор Федерального бюро расследований (ФБР), заявил, что российские разведывательные службы сохраняют свое присутствие в США и представляют значительную угрозу для страны. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на The Hill.
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Он подчеркнул, что традиционная угроза со стороны российской контрразведки остается значительной и что ФБР работает над блокированием, предотвращением и срывом этой деятельности всеми возможными способами. Урэй также отметил, что в последние годы в США предпринимаются «позитивные и успешные шаги по решению этой проблемы».
Его комментарии прозвучали на фоне опасений по поводу эффективности работы американской разведки в России. Скотт Риттер, бывший сотрудник военной разведки США, ранее поставил под сомнение утверждения директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об успехах американской разведки. По его словам большинство шпионов были скомпрометированы и в России, и в Иране, и в Китае.