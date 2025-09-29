Директор космического центра NASA подал в отставку

Пелфри добавил, что продолжит работать с NASA над новыми проектами для развития космической программы США. Сам он публично ситуацию пока не комментировал.

NASA подтвердило его уход и заявило, что начнёт открытый конкурс для выбора нового директора. Центр Marshall играет ключевую роль в пилотируемых программах NASA, здесь работают более 6 тысяч сотрудников, а годовой бюджет составляет около 5 миллиардов долларов.

Отставка стала неожиданностью: на этой неделе Пелфри планировал провести общую встречу с коллективом, но мероприятие было отменено.

Ситуация осложняется и финансовыми трудностями агентства.