Директор космического центра NASA подал в отставку

Директор космического центра NASA подал в отставкуДжозеф Пелфри уходит
Джозеф Пелфри, глава космического центра NASA Marshall Space Flight Center в штате Алабама, объявил о своей отставке. В письме сотрудникам он отметил, что в условиях подготовки миссий по возвращению людей на Луну агентству важно иметь команду, которую руководство выберет само.
Пелфри добавил, что продолжит работать с NASA над новыми проектами для развития космической программы США. Сам он публично ситуацию пока не комментировал.
NASA подтвердило его уход и заявило, что начнёт открытый конкурс для выбора нового директора. Центр Marshall играет ключевую роль в пилотируемых программах NASA, здесь работают более 6 тысяч сотрудников, а годовой бюджет составляет около 5 миллиардов долларов.
Отставка стала неожиданностью: на этой неделе Пелфри планировал провести общую встречу с коллективом, но мероприятие было отменено.
Ситуация осложняется и финансовыми трудностями агентства.