Директор OpenAI о влиянии ИИ: исчезнувшие профессии и не должны были существовать

"Я думаю, что он (ИИ) действительно станет инструментом сотрудничества, особенно в творческих сферах", - сказала Мурати, подчеркнув, что ИИ может повысить интеллект и творческие способности человека. Она считает, что ИИ будет служить инструментом для образования и творческого развития, а не просто уничтожать рабочие места.

С момента запуска ChatGPT в различных отраслях появились опасения по поводу сокращения рабочих мест. Хотя ИИ может упорядочить некоторые задачи, потенциально устранив определенные роли, он также может создать новые рабочие места и сократить время, затрачиваемое на выполнение утомительных задач, пишут эксперты. Кроме того, необходимость в человеческом контроле и "творческом подходе" остается крайне важной, тем более что созданный ИИ контент не всегда может соответствовать юридическим стандартам защиты авторских прав.