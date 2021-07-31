Директора компании-конкурента Tesla могут отправить в тюрьму на срок до 25 лет

39-летний Тревор Милтон не признал себя виновным на слушании в федеральном суде Манхэттена. Присяжные предъявили ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными устройствами. В целом, Милтон, по их мнению, лгал «почти во всех аспектах бизнеса», чтобы увеличить продажи акций Nikola.

Судья разрешил Милтону оставить залог в размере $100 млн долларов. Однако максимальный срок тюремного заключения за преступления предпринимателям составляет от 20 до 25 лет. Против самой компании Nikola никаких решений не выносили.

Компания была основана в 2014 году. Она занимается разработкой грузовиков на водороде или электричестве.