Disney планирует построить свои жилые кварталы

“Представьте себе энергичное сообщество с теплом и очарованием маленького городка и красотой курорта”, - сказала в рекламном видеоролике руководитель Disney Parks, Experiences and Products Хелен Пак.

Пока объявлено только одно место: поселок на 1900 единиц жилья под названием Котино, который будет построен в городе Ранчо Мираж в калифорнийской долине Коачелла (место, где когда-то жил сам Уолт Дисней).

Концепт-арт Котино показывает виллы, кондоминиумы и жилые комплексы, сгруппированные вокруг "большого оазиса" площадью 24 акра, который, по словам Disney, будет предлагать "чистые бирюзовые воды", питаемые технологией Crystal Lagoons, используемой на его курортах. Удобства будут включать "магазины, рестораны и развлечения", а также отель на берегу моря и клубный дом, где будут проводиться "диснеевские программы, развлечения и мероприятия в течение всего года".

Представители общественности смогут посещать Котино, приобретая дневные абонементы, а часть комплекса будет отведена для жителей в возрасте от 55 лет и старше. Цены на жилье и варианты финансирования пока не объявлены, компания Disney также не сообщила, когда начнется строительство и когда жители смогут заселиться.