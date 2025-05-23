Disney подала в суд на YouTube за переманивание важного топ-менеджера

По словам Disney, Коннолли нарушил действующий контракт, который должен был длиться до марта 2027 года. Особенно обеспокоены тем, что он ушёл в момент, когда вёл переговоры о продлении лицензии на показ контента Disney на YouTube. Компания утверждает, что у Коннолли есть доступ к важной конфиденциальной информации, которая может навредить Disney.

YouTube пока не комментирует ситуацию.