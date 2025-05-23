Disney подала в суд на YouTube за переманивание важного топ-менеджера

Опубликовано 23 мая 2025, 18:441 мин.
Disney подала в суд на YouTube за переманивание важного топ-менеджераЧто не понравилось компании
Disney подала в суд на YouTube и бывшего сотрудника Джастина Коннолли, который недавно перешёл работать в видеосервис. Коннолли более 20 лет проработал в Disney и ESPN, где руководил стриминговыми сервисами и телеканалами. Теперь он стал главой медиа- и спортивного направления YouTube по всему миру.
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По словам Disney, Коннолли нарушил действующий контракт, который должен был длиться до марта 2027 года. Особенно обеспокоены тем, что он ушёл в момент, когда вёл переговоры о продлении лицензии на показ контента Disney на YouTube. Компания утверждает, что у Коннолли есть доступ к важной конфиденциальной информации, которая может навредить Disney.
YouTube пока не комментирует ситуацию.