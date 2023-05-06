Disney «погнала» сотрудников на работу, несмотря на возможные штрафы Гильдии сценаристов

В памятке, написанной Бобом МакФейлом, помощником главного юриста ABC Signature, дочерней компании Disney, говорится, что шоураннеры должны продолжать выполнять свои обязанности, даже если WGA попытается оштрафовать их за это.

WGA раскритиковала памятку, заявив, что она оказывает давление на шоураннеров, заставляя их выбирать корпорацию, а не профсоюз.

Напомним, что пока продолжаются забастовки сценаристов WGA запрещает своим членам оказывать какие-либо услуги по написанию текстов.

Пока неясно, как будет развиваться ситуация, но очевидно, что между Disney и WGA существует напряженность.