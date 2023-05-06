Disney «погнала» сотрудников на работу, несмотря на возможные штрафы Гильдии сценаристов

Disney «погнала» сотрудников на работу, несмотря на возможные штрафы Гильдии сценаристовЗабастовки продолжаются
Компания Disney разослала памятки шоураннерам своих сериалов, напоминая, что они "не освобождены от выполнения своих обязанностей в качестве шоураннера и/или продюсера своих сериалов в результате забастовки WGA (Гильдии сценаристов Америки)".
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
В памятке, написанной Бобом МакФейлом, помощником главного юриста ABC Signature, дочерней компании Disney, говорится, что шоураннеры должны продолжать выполнять свои обязанности, даже если WGA попытается оштрафовать их за это.
WGA раскритиковала памятку, заявив, что она оказывает давление на шоураннеров, заставляя их выбирать корпорацию, а не профсоюз.
Напомним, что пока продолжаются забастовки сценаристов WGA запрещает своим членам оказывать какие-либо услуги по написанию текстов.
Пока неясно, как будет развиваться ситуация, но очевидно, что между Disney и WGA существует напряженность.