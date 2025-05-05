Disney представила дроида как в «Звездных войнах» за $3000

G1T4-M1N1 оснащен Bluetooth-колонками для воспроизведения музыки, камерами и сенсорами, позволяющими распознавать и следовать за владельцем со скоростью до 10 км/ч. Встроенный отсек вмещает до 9 кг груза. С автономностью до 7 часов и управлением через приложение для iOS и Android, он обещает стать “верным спутником”. Пользователи могут дать ему имя и настроить поведение.

Однако Disney не допускает возвратов или обмена. Дроид будут показывать в Disney Store на Таймс-сквер до 6 мая, заказы уже доступны онлайн. Для фанатов, готовых выложить круглую сумму, G1T4-M1N1 — лучший вариант.