Disney создала корзину для попкорна в виде Микки Мауса. Он ещё и разговаривает

Опубликовано 15 мая 2025, 04:301 мин.
Disney создала корзину для попкорна в виде Микки Мауса. Он ещё и разговариваетДиснейленд празднует 70-летие
Disneyland Resort запустил уникальный попкорн-бакет в виде говорящего Микки Мауса в рамках празднования 70-летия парка. Новинка представляет собой интерактивную фигурку Микки, которая двигает головой, моргает и отвечает на фразу «Hey Mickey!» заранее записанными репликами, такими как «Hiya, I’m Mickey!» или «Let's celebrate!». Бакет, наполняемый попкорном через заднюю часть головы Микки, стоит около $ 52 и оснащен ремешком с логотипом юбилея.
© Disney
Интерактивность достигается благодаря голосовой активации, хотя технология иногда сбоит — устройство может не реагировать на громкие команды или, наоборот, улавливать голоса сотрудников парка. Несмотря на легкую «жутковатость» движений, бакет в Сети назвали милым.
Празднование 70-летия в целом включает новые шоу, костюмы персонажей и другие сувениры, такие как светящиеся ведерки с воздушными шарами.