Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 04:30
1 мин.

Disney создала корзину для попкорна в виде Микки Мауса. Он ещё и разговаривает

Диснейленд празднует 70-летие
Disneyland Resort запустил уникальный попкорн-бакет в виде говорящего Микки Мауса в рамках празднования 70-летия парка. Новинка представляет собой интерактивную фигурку Микки, которая двигает головой, моргает и отвечает на фразу «Hey Mickey!» заранее записанными репликами, такими как «Hiya, I’m Mickey!» или «Let's celebrate!». Бакет, наполняемый попкорном через заднюю часть головы Микки, стоит около $ 52 и оснащен ремешком с логотипом юбилея.
Disney создала корзину для попкорна в виде Микки Мауса. Он ещё и разговаривает

© Disney

Интерактивность достигается благодаря голосовой активации, хотя технология иногда сбоит — устройство может не реагировать на громкие команды или, наоборот, улавливать голоса сотрудников парка. Несмотря на легкую «жутковатость» движений, бакет в Сети назвали милым.

Празднование 70-летия в целом включает новые шоу, костюмы персонажей и другие сувениры, такие как светящиеся ведерки с воздушными шарами.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#юбилей
,
#микки маус
,
#Disney