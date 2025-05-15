Disney создала корзину для попкорна в виде Микки Мауса. Он ещё и разговаривает

Интерактивность достигается благодаря голосовой активации, хотя технология иногда сбоит — устройство может не реагировать на громкие команды или, наоборот, улавливать голоса сотрудников парка. Несмотря на легкую «жутковатость» движений, бакет в Сети назвали милым.

Празднование 70-летия в целом включает новые шоу, костюмы персонажей и другие сувениры, такие как светящиеся ведерки с воздушными шарами.