Disney точно не хотела создавать настолько жуткого робота

Робот выполз на сцену из-за коробки, в стиле Садако из фильма "Звонок", отмечает Gizmodo. Далее была продемонстрирована мобильность робота, который "может совершать динамические маневры, включая падение и подъем, а также кувырок".

Западные СМИ отметили развитие робототехники Disney, но также не оставили в стороне и жутковатый внешний вид робота (что, конечно, должно измениться к релизу).