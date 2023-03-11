Disney точно не хотела создавать настолько жуткого робота

Disney точно не хотела создавать настолько жуткого роботаКомпания развивает робототехнику
В парках Disney скоро появятся роботы, которые будут знать, как подняться, если их сбили с ног. Однако внешний вид представленного прототипа немного смутил прессу и публику.
Фото: Disney
Во время недавней презентации председатель совета директоров парков Disney Джош Д'Амаро представил прототип робота, разрабатываемого компанией, - маленького кролика с роликовыми коньками. Скорее всего его будут использовать в новом парке компании по мультфильму “Зверополис” в Шанхае.
Робот выполз на сцену из-за коробки, в стиле Садако из фильма "Звонок", отмечает Gizmodo. Далее была продемонстрирована мобильность робота, который "может совершать динамические маневры, включая падение и подъем, а также кувырок".
Западные СМИ отметили развитие робототехники Disney, но также не оставили в стороне и жутковатый внешний вид робота (что, конечно, должно измениться к релизу).