Disney зачем-то решила создать свои NFT, когда хайпа вокруг них уже нет

Disney зачем-то решила создать свои NFT, когда хайпа вокруг них уже нетУчиться нужно на чужих ошибках
Ажиотаж вокруг NFT уже спал, однако Disney решила запустить «Disney Pinnacle» – NFT с персонажами Pixar, «Звездных войн» и классических мультфильмов. Хотя в анонсе избегается термин NFT, а используется термин «цифровые значки», коллекция, созданная в сотрудничестве с Dapper Labs, намекает на возможность продажи цифровых активов.
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Приложение для iOS, запускающее коллекцию, хоть и вызвало небольшое любопытство среди трейдеров и коллекционеров, которые уже записались в лист ожидания, однако стоит помнить, что рынок NFT переживает не лучшие для себя времена. Достаточно вспомнить такие прошлые проекты Dapper Labs, как CryptoKitties и NBA Top Shot, о которых вы скорее всего даже не слышали. На этом фоне предприятие Disney вызывает недоумение.
Но, справедливости ради, несмотря на отсутствие подробностей, «магия» Disney в сочетании с опытом Dapper Labs может сделать «Disney Pinnacle» следующей сенсацией в сфере NFT и даже оживить к ним интерес.