Disney закрыла 10-летний аттракцион по «Звездным войнам» из-за малого интереса

Опубликовано 24 июля 2025, 18:451 мин.
Disney закрыла 10-летний аттракцион по «Звездным войнам» из-за малого интересаВместо неё откроется новая анимационная зона
В парке Disney’s Hollywood Studios во Флориде скоро закроют зону «Star Wars Launch Bay», которая работала с 2015 года. На её месте появится новая тематическая зона — The Magic of Disney Animation, посвящённая классической анимации Disney.
Решение о закрытии «Лаунч Бэй» неудивительно: после открытия масштабной зоны Galaxy’s Edge интерес к небольшому павильону с сувенирами и фотозонами снизился. Теперь Disney решил отдать это пространство под проект, вдохновлённый историей студии и процессом создания мультфильмов.
Новая зона станет «данью уважения» анимационному прошлому парка. Раньше в Disney’s Hollywood Studios можно было наблюдать за созданием мультфильмов, таких как «Мулан» и «Лило и Стич».
Посетители смогут: прогуляться по отделам студии, поучаствовать в интерактивах и даже попасть в игровую зону, вдохновлённую стилем художницы Мэри Блэр. Также останутся аниматоры в костюмах.
Открытие The Magic of Disney Animation запланировано на 2026 год.