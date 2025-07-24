Disney закрыла 10-летний аттракцион по «Звездным войнам» из-за малого интереса

Решение о закрытии «Лаунч Бэй» неудивительно: после открытия масштабной зоны Galaxy’s Edge интерес к небольшому павильону с сувенирами и фотозонами снизился. Теперь Disney решил отдать это пространство под проект, вдохновлённый историей студии и процессом создания мультфильмов.

Новая зона станет «данью уважения» анимационному прошлому парка. Раньше в Disney’s Hollywood Studios можно было наблюдать за созданием мультфильмов, таких как «Мулан» и «Лило и Стич».

Посетители смогут: прогуляться по отделам студии, поучаствовать в интерактивах и даже попасть в игровую зону, вдохновлённую стилем художницы Мэри Блэр. Также останутся аниматоры в костюмах.

Открытие The Magic of Disney Animation запланировано на 2026 год.