Disney закрывает абсурдно дорогой отель по «Звездным Войнам»: чем он знаменит

Disney закрывает абсурдно дорогой отель по «Звездным Войнам»: чем он знаменитВ основном – ценой
Disney World прощается со своим экстравагантным отелем на тему «Звездных войн» - Galactic Starcruiser. Отель со своей «атмосферой», который стоит около $5 000 за две ночи проживания, будет принимать последних гостей с 28 по 30 сентября.
Отель, созданный по образцу корабля «Халсион» из «Звездных войн», предлагает высоко детализированный декор, интерактивные мероприятия, тематические обеды и живые развлечения в течение двух ночей. Однако высокая цена сделала его слишком дорогим выбором для большинства посетителей.
В начале этого года Disney уже сократил количество мест в отеле, запланировав только два бронирования в неделю вместо обычных трех-четырех.
Гости, забронировавшие билеты после 30 сентября, могут связаться с компанией Disney, чтобы обсудить возможные варианты и изменить свои планы. Компания временно приостановила новые бронирования до 26 мая, чтобы разобраться в ситуации.