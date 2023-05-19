Disney закрывает абсурдно дорогой отель по «Звездным Войнам»: чем он знаменит

Отель, созданный по образцу корабля «Халсион» из «Звездных войн», предлагает высоко детализированный декор, интерактивные мероприятия, тематические обеды и живые развлечения в течение двух ночей. Однако высокая цена сделала его слишком дорогим выбором для большинства посетителей.

В начале этого года Disney уже сократил количество мест в отеле, запланировав только два бронирования в неделю вместо обычных трех-четырех.

Гости, забронировавшие билеты после 30 сентября, могут связаться с компанией Disney, чтобы обсудить возможные варианты и изменить свои планы. Компания временно приостановила новые бронирования до 26 мая, чтобы разобраться в ситуации.