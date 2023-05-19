Наука и технологии
18:15, 19 мая 2023
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Disney закрывает абсурдно дорогой отель по «Звездным Войнам»: чем он знаменит

В основном – ценой

Disney World прощается со своим экстравагантным отелем на тему «Звездных войн» - Galactic Starcruiser. Отель со своей «атмосферой», который стоит около $5 000 за две ночи проживания, будет принимать последних гостей с 28 по 30 сентября.

Отель, созданный по образцу корабля «Халсион» из «Звездных войн», предлагает высоко детализированный декор, интерактивные мероприятия, тематические обеды и живые развлечения в течение двух ночей. Однако высокая цена сделала его слишком дорогим выбором для большинства посетителей.

В начале этого года Disney уже сократил количество мест в отеле, запланировав только два бронирования в неделю вместо обычных трех-четырех.

Гости, забронировавшие билеты после 30 сентября, могут связаться с компанией Disney, чтобы обсудить возможные варианты и изменить свои планы. Компания временно приостановила новые бронирования до 26 мая, чтобы разобраться в ситуации.

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